Prefectul de Gorj „a fost plecat în weekend”

În timp ce Gorjul s-a confruntat, în ultimele zile, cu inundații în aproape 30 de localități, iar luni cu un nou cutremur, pe pagina oficială a prefectului de Gorj, Iulian Popescu, e liniște și pace. Ba, chiar putem spune că „a fost plecat în weekend”, așa cum a devenit virală expresia unui român, care încerca să se dezvinovățească, cum că nu știe despre ce e vorba.

Se pare că prefectul nu a fost la inundații, pentru că nu a postat nimic oficial, legat de situația din teren și nici noul cutremur nu l-am determinat să transmită ceva gorjenilor. Totuși, acesta a făcut o faptă bună, promovând un brand turistic local, despre care recunoaște că a auzit în presă, a vrut să-l vadă personal, l-a vizitat, a fost invitat la masă și a rămas prieten cu cei doi antreprenori.

„Am văzut imagini în mass-media și, curios să-i cunosc, le-am trecut pragul. După ce am vizitat camerele, am luat masa împreună, am discutat mult, iar la final, pot spune că am câștigat doi noi prieteni. Sincer, am fost entuziasmat să descopăr acest proiect la doar 30 km de Târgu Jiu și mulțumesc tinerei familii pentru seara minunată petrecută împreună.” a scris Iulian Popescu pe pagina oficială de Facebook.