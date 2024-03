Se refac marcajele montane în Gorj

Serviciul Public Județean al Salvamont, din cadrul Consiliului Județean Gorj, va demara în perioada următoare acțiunile de verificare a traseelor montane. La nivelul județului Gorj, sunt monitorizate zeci de trasee montane mari și mai multe poteci. Acestea sunt folosite de către turiști în perioada primăvară – toamnă.

Sabin Cornoiu, directorul Serviciului Județean al Salvamont Gorj, a declarat că vor fi refăcute marcajele cu vopsea, acolo unde este nevoie. Vopseaua a mai fost împrospătată în anii trecuți. În perioada de iarnă, cu precipitații mai multe, marcajele se mai degradează.

„Se va interveni punctual acolo unde va fi nevoie. Turiștii au toate traseele marcate, dar an de an acționăm și facem verificări, să nu fie zone cu probleme. Mai sunt și stâlpi care trebuie să fie îndreptați sau înlocuiți. Se mai freacă animalele sălbatice de ei. Vedem și starea potecilor. Poate mai sunt zone unde pământul s-a rupt și traseele trebuie refăcute sau modificate. Sunt mulți turiști care fac trasee în zona montană și submontană a Gorjului și totul trebuie să fie pregătit. Le stăm la dispoziție inclusiv cu asistență de specialitate. Ne pot căuta inclusiv când intră pe un anumit traseu și putem să îi monitorizăm permanent, dacă doresc acest lucru. Putem să le monitorizăm deplasarea în zonele montane și să îi contactăm, dacă apar probleme. Depinde fiecare de ce are nevoie, noi suntem pregătiți.”, a declarat Sabin Cornoiu, directorul Serviciului Județean al Salvamont din cadrul Consiliului Județean Gorj.