CEO: Sindicatele s-ar mulțumi cu o creștere salarială de 20%

Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia (CEO) este de părere că, dacă administrația companiei va fi de acord cu o creștere salarială de măcar 20%, acest lucru ar însemna finalul negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă.

Președintele Sindicatului „Energia” Rovinari, Constantin Mitrescu, susține că trebuie rezolvată problema sporurilor, pentru ca acestea să nu fie afectate de legile austerității, dar să fie obținută și o creștere substanțială a veniturilor pentru 2024.

„Sunt probleme și cu acea lege a austerității, că ne presează, că dacă, într-o lună, intră pe pierderi, oamenii nu-și vor mai primi primele, sporurile, contribuțiile. Acestea trebuie introduse în salarii. La negociere, bineînțeles că nu vom accepta să pierdem ceva din cauza acestei legi și să avem un câștig destul de substanțial. Noi nu cedăm sub 17-18%, noi ne-am oprit la 20%, încă nu am luat o decizie, dar nu cedăm așa ușor, nu se poate așa ceva. E vorba și de muncă mai multă și inflație și creșterea prețurilor. Să-și ia gândul că vom accepta așa ceva. Este peste un an jumătate de când CEO este pe profit, inclusiv ultimele 2 luni, dar fluctuația asta în piață, cu energia pe cărbune în perioada asta, este perioada viiturilor pe râuri și se produce mai mult pe hidro și regenerabil și ne creează probleme și, Doamne ferește, să fie pe pierderi CEO, dar este posibil”, a menționat Constantin Mitrescu.