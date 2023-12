Un sindicalist CEO cere investiții de urgență în carierele miniere

Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia (CEO) sunt cu ochii pe investițiile companiei energetice. Este vorba despre tot ce s-a propus și în special tot ce s-a realizat în anul 2023 la carierele miniere și la sucursalele electrocentrale.

Nivelul investițiilor este unul redus, susține Cristi Lădaru, președintele Sindicatului Liber de la Cariera Roșia. Liderul de sindicat este de părere că lipsa investițiilor, coroborată cu lipsa de personal vor avea un rezultat nedorit. Cel mai probabil, vor mai apărea accidente de muncă în subunitățile colosului energetic. Cel mai grav s-a produs recent chiar la Cariera Minieră Roșia. Aici un lucrător care efectua reparații la un excavator a murit.

„Cerem investiții de urgență la Complexul Energetic Oltenia. Cel puțin la Cariera Roșia nivelul investițiilor este unul nesemnificativ, dacă ne raportăm la ce s-a anunțat și la ce s-a realizat. Nu știu care este strategia legat de aceste investiții. Dacă nu le faci apar niște sume. Poate te ajută la final de an să apari cu un plus, dar ele de fapt se rostogolesc în anul următor și lucrurile se complică și mai mult. În plus, sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgi. Dacă nu faci anumite investiții se văd efectele, de la lipsa cărbunelui în fronturile de lucru, la starea utilajelor și totul se reflectă în prețul de cost al tonei de cărbune și al megawatului.”, a menționat Cristi Lădaru, liderul de sindicat de la Cariera Minieră Roșia, din Bazinul Minier Rovinari.

Un alt lider de sindicat, Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia” Rovinari, susținea la un moment dat că inclusiv sucursalele electrocentrale se confruntă cu o lipsă majoră a investițiilor și cu un deficit de personal.