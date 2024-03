Conducea băut, fără permis, un tractor neînregistrat

Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au depistat în flagrant un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din comuna Slivilești, în timp ce conducea pe DC-84-Strâmtu un tractor neînmatriculat și neînregistrat, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Evenimentul a avut loc pe data de 26 martie a.c.. „De asemenea, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei”, transmite IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.