Conducea sub influența drogurilor

Un bărbat de 44 de ani din Târgu Jiu a fost depistat drogat la volan.

„În seara zilei de ieri, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-672-Pârâul de Pripor, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

