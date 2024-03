Intervenții zilnice în cartierele din Târgu Jiu

Autoritățile intervin zilnic în cartierele din Târgu Jiu pentru a finaliza activitățile de curățenie. Este important că cetățenii să țină cont de graficele de lucru ale angajaților Edilitara pentru o bună coordonare și finalizare cu succes a activităților.

„Ne apropiem de sfârșitul unei săptămâni aglomerate, cu activități multiple.

Luna Curățeniei continuă. Am început de luni cu zonele A.I. Cuza și zona Gării Târgu Jiu, am continuat cu zona Miorița iar astăzi am fost în cartierul Minerilor. Ne-am rezervat timp și pentru rezolvarea numeroaselor sesizări, urmând a reveni în mai multe cartiere pentru finalizarea unor lucrări de întreținere și nu numai. Intervenim zilnic pe străzile din municipiu alături de conducerea Primăriei Târgu Jiu și mulțumim cetățenilor pentru sugestii și sprijinul pe care ni-l acordă! Vă dorim tuturor un sfârșit de săptămână călduros!”, transmite direvtorul Edilitara, Adrian Dăianu.

Apreciază: Apreciere Încarc...