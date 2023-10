O mămică internată cu fetița la secția de pediatrie s-a plâns de condițiile din spital

O mămică internată cu fata de 1 an în Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-a plâns pe un grup de Facebook de condițiile din salon.

„Este vreo mămică care lucrează la spital și știe dacă am voie să aduc calorifer de acasă?

Sunt internata cu fetița de 1 an. Am ajuns azi-noapte cu temperatura mare, după ce ne-am prezentat cu o noapte în urma cu 39,8 și ne-au trimis acasă cu un tratament fără antibiotic.

Azi-noapte ne-au internat, iar testul Covid a ieșit pozitiv, iar de la ora 5 dimineața nu i s-a mai administrat nimic. Nu a venit nimeni să-i ia măcar temperatura, deși am zis de câteva ori ca arde.

În salon este foarte frig, vine curentul de la geam. (…) Am pus o pătură la geam din salonul de lângă, pentru ca în salonul meu nu este“.

Răspunsul conducerii Spitalului Județean

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu spun că centrala funcționează după un anumit program: „Doamna, care a făcut acuzațiile referitoare la Secția Pediatrie, s-a internat cu fiica dumneaei pe data de 18:10.2023, la ora 04:46. Medicul care era de gardă (șeful secției, mai exact) i-a explicat diagnosticul, tratamentul prescris, modul în care acest tratament va fi administrat și a trimis, în cursul dimineții, micuța pacientă la consult de specialitate la Dermatologie și la Oftalmologie.

La internare, micuței i s-a montat branulă, i s-a recoltat sânge pentru analize, i s-a făcut testare la antibiotic și i s-a administrat tratamentul prescris de medicul curant, tratament cu antibiotic, care, ulterior, se administra la 12 ore.

De asemenea, copilul a fost testat pentru confirmarea/neconfirmarea infecției cu coronavirus, prezentând simptome.

În salonul în care a fost inițial internată era căldură, iar mama nu a sesizat nicio problemă personalului de serviciu.

În cursul zilei de miercuri, medicul curant a văzut pacienta de trei ori, de fiecare dată discutând cu mama. Medicul a scris rețetele cu medicamentele (unguent și picături) prescrise de specialiștii care efectuaseră consulturile interdisciplinare și i-a explicat, încă o dată, mamei cum le va administra micuței.

În cursul zilei, fetița nu a prezentat probleme deosebite care să necesite monitorizare permanentă, potrivit medicului curant. Pacienta a ieșit pozitivă la coronavirus și a fost mutată, alături de mamă, în alt salon, în jurul orei 14:00.

În prezent, centrala termică nu funcționează 24 din 24 de ore, fiind stabilit un program de furnizare a agentului termic: de la ora 20:00 la ora 23:00 și de la ora 05:00 la ora 07:00. Acest program a fost stabilit acum o săptămână și poate fi modificat în funcție de temperatura de afară și de solicitările primite din secții.

Având în vedere faptul că temperaturile din ultimele zile au fost mai scăzute noaptea, furnizarea căldurii va fi asigurată toată noaptea.

În saloane există aparate de aer condiționat, aparat care a și fost folosit de mama în cauză.

Miercuri, la ora 18:00, asistenta de serviciu i-a administrat tratamentul micuței paciente și în salon era cald, aerul condiționat fiind pornit la o temperatură ridicată. În cursul serii, medicul de gardă a efectuat contravizita, pacienta neprezentând probleme.

Salonul are baie proprie, iar geamurile termopan nu prezintă nicio defecțiune, neexistând explicații pentru folosirea păturii care apare în imaginea postată de mamă.

Apa caldă este furnizată prin centrala proprie a unității, nefiind semnalate probleme tehnice până acum, dar, astăzi, în jurul prânzului a fost constatată o defecțiune la pompa de recirculare a apei, în prezent lucrându-se pentru remedierea ei.

Doamna nu a folosit corespunzător butonul prin care sunt avertizate asistentele că este nevoie de ele într-un anumit salon, deși angajatele secției i-au arătat cum trebuie folosit. De asemenea, pe ușa salonului este afișat numărul de telefon la care pot fi sunate asistentele/infirmierele. Doamna nu a apelat acel număr“.