Ciolacu anunță planurile de aderare a României la OCDE

Premierul Marcel Ciolacu a reiterat marți, în cadrul prezentării studiului economic al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind economia României, intenția de a adera la această organizație până în anul 2026.

În discursul său, premierul a menționat că Guvernul a depus eforturi pentru implementarea unui plan de consolidare fiscală pe termen scurt și mediu, în scopul reducerii deficitului bugetar și reformării sistemului de pensii. La rându său, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a evidențiat necesitatea unei strategii clare pe termen mediu pentru consolidarea fiscală în România.

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat progresele înregistrate de România în ultimii doi ani, de la primul studiu al OCDE privind economia României, țară candidată la aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul evenimentului de lansare a acestui studiu.

„Acest studiu evidenţiază progresele înregistrate de autorităţile române, ca urmare a recomandărilor din anul 2022. De exemplu, ca răspuns la recomandările precedente, am făcut eforturi pentru implementarea unui plan de consolidare fiscală pe termen scurt şi mediu pentru reducerea deficitului bugetar şi pentru a reforma sistemul de pensii. În această perioadă, depunem eforturi consistente pentru modernizarea administraţiei fiscale, pentru a reuşi să îmbunătăţim colectarea. Am făcut paşi importanţi pentru îmbunătăţirea guvernanţei întreprinderilor de stat, dar şi pentru operaţionalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, precum şi pentru combaterea corupţiei. De asemenea, pentru a susţine persoanele care caută un loc de muncă, investim în îmbunătăţirea accesului digital la serviciile oferite de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. În plus, investim în renovarea şcolilor sau dotarea cu echipamente IT, inclusiv în zonele defavorizate, ca parte a programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar”, a declarat premierul Ciolacu.