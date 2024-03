Bărbat salvat pe ultima sută de metri din incendiul, din centrul orașului

Incendiul izbucnit în centrul Municipiului Târgu Jiu s-a soldat cu o victimă. Un bărbat a fost la un pas să își piardă viața.

„In jurul orei 23:00 am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un incendiu produs la un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu din minicipiul Tg-Jiu.

La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autoplatforma pentru lucru la inaltimi si o ambulanta SMURD din cadrul ISU Gorj, precum si 2 ambulante din cadrul Serviciului Județean de Ambulanta Gorj, echipajele de interventie constatand ca incendiul se manifesta violent la imobil, cu degajari mari de fum si posibilitate de propagare.

Colegii nostri au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului concomitent cu operațiunile de recunoaștere pentru identificarea eventualelor victime.

Intr-una dintre incaperile imobilului, o persoana de sex masculin in varsta de 42 de ani a fost surprinsă de incendiu si a fost gasita in stare de inconstienta, intoxicată cu monoxid de carbon.

Barbatul a fost evacuat, i-au fost aplicate manevre de resuscitare la fata locului, din fericire reușindu-se stabilizarea acestuia. Ulterior a fost transportat la UPU Tg-Jiu.

Colegii nostri au reusit sa lichideze incendiul la timp, evitându-se propagarea la intreaga constructie.

Cauza probabila a incendiului o reprezinta efectul termic al curentului electric, mai exact un redresor lasat sub tensiune si nesupravegheat”, transmite ISU Gorj.