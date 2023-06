Paraschiv a fost demis de la conducerea Transloc. „Este o răzbunare“. Conversații explozive

Mihai Paraschiv a fost demis din funcția de director al societății de transport în comun din Târgu Jiu, Transloc. Hotărârea a fost luată de către Adunarea Generală a Acționarilor, sub motivul că nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse de ANAF în urma unui control.

Consiliul de Administrație a decis suspendarea mandatului lui Mihai Paraschiv și l-a împuternicit pe directorul tehnic, Silviu Pîrvuțoiu, să conducă societatea. ANAF a constatat un prejudiciu de 2,9 milioane de lei provenit din faptul că societatea a închiriat mijloace de transport, iar legea nu permite acordarea de subvenții pentru acestea, cu toate că în perioada respectivă era pandemie și o situație de excepție.

Hotărârea AGA mai stabilește demararea acțiunii în răspundere pentru recuperarea prejudiciului.

Paraschiv: „Este o răzbunare“

Mihai Paraschiv se află în concediu de odihnă și spune că nu a fost anunțat de această decizie: „Nu am fost anunțat că a fost luată o astfel de decizie. În plus, este și un proces pe rolul instanței. Nu știu deocamdată ce o să fac, dacă o să contest“.



Acesta spune că tot ce se întâmplă este o răzbunare a consilierului local David Emilian, de la PNL, pentru că nu i-ar fi promovat sora pe postul de jurist: „Este o răzbunare a consilierului David Emilian, PNL și membru AGA, pentru că nu i-am dat subiectele la un concurs de angajare organizat la Transloc pentru postul de jurist la care sora sa a participat. De atunci, au început acțiunile îndreptate împotriva mea. Sper ca organele în drept să se autosesizeze. Faptele sunt foarte grave. Acesta este inginer la Registrul Auto Român și a venit în așa zise verificări și la societatea familiei să facă anumite presiuni“.

Emilian David: „Suntem răspunzători pentru ce facem“

Consilierul local Emilian David spune că nu a încercat să-și ajute sora și că AGA și CA trebuia să ia o măsură: „Acum încearcă să aducă mii și mii de acuze. Totul se îndreaptă asupra noastră, că dacă nu luam atitudine față de ce a lăsat ANAF eram răspunzători noi. El are termen de prescriere de trei ani. Nu vă luații după ce spune el. Dacă nu făceam AGA și CA eram răspunzători noi, pentru că ANAF a lăsat ca răspundere directorului general, CA și AGA. Noi am făcut hârtie domnului director de o jumătate de an să vedem ce măsuri s-au luat și nu a luat nicio măsură. Dacă are conversații de acum un an și nu le-a dat, înseamnă că este tăinuire, pentru că nu le-a dat. Suntem răspunzători pentru ce facem“.