Dăianu:” Nu cred că Eduard Lădaru este în măsură să facă evaluări”

Liderul PSD Târgu Jiu, Adrian Dăianu, îl pune la punct pe consilierul PSD, Eduard Lădaru. Atacurile acestuia sunt catalogate de Dăianu ca fiind răutate, în spatele căreia se ascunde nepriceperea. Pe de altă parte, modul în care a fost clădită noua structură municipală a fost aprobat de șefii de la județ, ceea ce întărește ideea unei echipe solide.

„Din poziția de președinte al organizației PSD Târgu Jiu, mă văd nevoit să reacționez la derapajele domnului Eduard Lădaru și să amendez atitudinea acestuia. Vreau să mă fac bine înțeles: aici nu mă refer doar la faptul că a reacționat împotriva colegilor mei și a noii construcții de la PSD Tg Jiu, ci pur și simplu la modul lipsit de orice suport în care o face. (…) Mă văd obligat să iau atitudine și să amendez ieșirile domnului Eduard Lădaru, ieșiri nedemne pentru o persoană publică! Asta dacă nu cumva și-a pierdut simțul ridicolului. Am mai văzut și alte personaje, așa-zis politice, care își ascund neputința și nepriceperea în spatele acțiunilor agresive. Sunt în total dezacord cu aceste practici!”, susține Dăianu.

Implicarea tinerilor în politică este unul din motivele pentru care pledează Adrian Dăianu.

„Trăim momentul unui schimb de generații, este alt suflu, altă viziune, iar meritocrația trebuie să primeze. Oamenii care au demonstrat stabilitate de-a lungul vieții, oamenii care au un bagaj de realizări, oamenii care au cunoscut succesul și care știu să pună bazele viitoarelor generații sunt cei în fața cărora mă înclin și cu care îmi doresc să construiesc politic. Doar așa putem spera la un viitor mai bun. Încă de la primele discuții pe care le-am avut cu conducerea partidului, am fost sfătuit să aleg calitatea în cadrul construcției. M-am bucurat nespus, fiindcă eram pe aceeași lungime de undă. PSD are resursă umană, are oameni de calitate cu ajutorul cărora să aducem plus valoare.

Nu este cazul și nici nu cred că Eduard Lădaru este în măsură să facă evaluări în acest moment.

Nu vreau să par răutăcios, dar îi lipsește bagajul de care vorbeam mai sus. Bagajul realizărilor profesionale, bagajul unei construcții, bagajul identității personale chiar. O spun ca o persoană care, lăsând modestia la o parte, parcurge drumul vieții treaptă cu treaptă. Nu cunosc gustul sinecurilor și nici nu mi-l doresc! „, a mai declarat liderul PSD Târgu Jiu.