Marcel Ciolacu respinge ideea unei noi alianțe cu PNL: USL rămâne în trecut

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat clar că nu ia în considerare posibilitatea formării unei noi alianțe politice cu PNL și a subliniat că Uniunea Social-Liberală (USL) a luat naștere ca răspuns la o amenințare din trecut, în persoana lui Traian Băsescu. Premierul României a accentuat că el nu are dușmani în politică, ci doar adversari politici.

”Haideţi să vorbim politic. USL s-a creat fiindcă exista un duşman, acel duşman se numea Traian Băsescu Eu nu am duşmani în politică. Eu am adversari şi colegii mei la fel. Exclud un USL, asta încerc să vă explic, orice alianţă, nu e nimic valabil, nu pot să vă confirm sau să vă infirm, dacă rămâne ceva valabil, nu am decis, vă pot spune despre ceva când am decis, dacă rămâne sau nu valabil, dar de obicei şi apropiaţii mei cunosc, inclusiv adversarii politici, eu când promit ceva şi am stabilit ceva, aşa rămâne”, a afirmat Marcel Ciolacu, sâmbătă la Timişoara.