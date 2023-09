PSD Gorj anunță oficial candidatura lui Romanescu la Primăria Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu revine în dreptul PSD Gorj! Edilul PNL, Marcel Romanescu, singurul pimar de municipiu din Oltenia pe care l-au avut liberalii, se alătură echipei Partidului Social Democrat Gorj, împreună cu cei șase primari de la alte partide, anunțați zilele trecute și vor candida în 2024.

Potrivit unui comunicat al PSD Gorj, Marcel Romanescu și cei șase primari anunțați zilele trecute că s-au alăturat partidului, vor candida, pentru următorul mandat, din partea Partidului Social Democrat. Cei șase sunt: Ion Ciocea – Bustuchin, Ion Gârniceanu – Jupânești, Laurențiu Anghel – Stoina, Mădălin Paliță – Dănești, Dumitru Modrea – Turcinești, Adela Țană – Logrești.

„Toți vor candida la alegerile locale din 2024 sub sigla PSD.

Conducerea PSD Gorj îi urează bun-venit domnului Marcel Romanescu, alături de care își propune să ducă la îndeplinire proiectele bune pentru târgujieni, dar și pentru gorjeni. Motivele pentru care domnul primar Marcel Romanescu a ales Partidul Social Democrat sunt cât se poate de obiective, susținute și de dorința târgujienilor”,transmite echipa PSD Gorj.

Primarul în exercițiu al Târgu Jiului a dezvăluit motivele plecării la PSD. Romanescu, ca și alți primari, afirmă că social-democrații nu țin cont de coloratura politică când vine vorba de a oferi sprijin pentru o investiție în favoarea comunității. Asta spre deosebire de partidul din care pleacă, PNL, în care, spune acesta, interesele personale sunt mai presus de cele ale cetățenilor.

„’De ce PSD? Pentru că, atunci când am cerut sprijin în realizarea unui proiect, s-au implicat necondiționat, arătând o deschidere în acest sens. Au înțeles că orice realizare aducea plus valoare municipiului Târgu Jiu și au știut să facă abstracție de culoarea politică.

Din păcate, PNL Gorj are alte obiective, la care nu pot adera. Nu poți face politica județului stând cu ochii după interesele personale. Singurul meu obiectiv a fost și rămâne dezvoltarea municipiului, iar pentru asta este nevoie de oameni serioși, capabili să pună umărul la realizarea tuturor proiectelor ce vizează bunul mers al societății’, a declarat domnul primar Marcel Romanescu.

În ceea ce privește situația celor patru primari PSD, anunțați de PNL că li s-au alăturat, aceștia au mai rămas trei, Luca și Matei” mai transmite biroul de presă al PSD Gorj.