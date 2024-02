Jucător de națională, transferat de echipa de baschet CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a reușit o nouă mutare importantă și l-a adus la Târgu Jiu pe tânărul baschetbalist de 19 ani, David Antonescu. Baschetbalistul măsoară 1.96 metri și evoluează pe poziția 4.

David Antonescu vine de la Dinamo București, echipă pentru care a evoluat în acest sezon. Talentatul baschetbalist român, căpitan al echipei naționale U18 masculin a României, a mai evoluat în România pentru CSM Focșani și CSO Voluntari. David a evoluat timp de două sezoane și în Spania, la Sevilla, la echipa academiei Real Betis Baloncesto. Noua extremă de forță a grupării gorjene a semnat cu CSM Târgu Jiu până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

David Antonescu a sosit la începutul săptămânii la Târgu Jiu și a intrat deja în programul de pregătire al echipei, iar astăzi, 7 februarie, a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă. Cu această ocazie, tânărul baschetbalist român a și semnat contractul cu gruparea gorjeană. Cele două părți s-au înțeles, iar noul baschetbalist al CSM Târgu Jiu a semnat până la finele sezonului, cu opțiune de prelungire și pentru viitoarea stagiune.

„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să parafăm această înțelegere“

Claudiu Alionescu, director tehnic echipa de baschet masculin CSM Târgu Jiu, a spus că jucătorul aduce un plus: „Este ultima noastră achiziție în acest sezon și sperăm că și rosterul este complet după această achiziție. Știm cu toții cât de greu este să găsim jucători români în această parte a sezonului și unii de valoare, astfel că ne bucurăm foarte mult că am reușit să parafăm această înțelegere pentru acest sezon, cu posibilitate de prelungire pentru următorul, în cazul în care ambele părți convin la acest lucru. David este un jucător născut în 2004, îl cunoaștem destul de bine din perioada în care a activat la nivel juvenil, și la Focșani, iar debutul lui la seniori s-a produs împotriva noastră, într-un meci de Cupă. De asemenea, este un jucător care este școlit la școala spaniolă a lui Real Betis și a revenit în România, la Voluntari și Dinamo. Are o experiență destul de mare în campionatul românesc. Cu siguranță este un jucător care va fi un plus pentru noi, atât de punct de vedere ofensiv, cât și din punct de vedere defensiv”.