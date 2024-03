Meci dificil pe teren propriu pentru formația CSM Târgu Jiu

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu va avea un meci dificil, pe teren propriu, împotriva formației SCM U Craiova. Partida va avea loc vineri, 15 martie, de la ora 17,30. Meciul se va disputa în cadrul etapei a XIX-a din Liga Florilor Mol.

Reprezentanții CSM Târgu Jiu fac un apel către toți suporterii să fie prezenți într-un număr cât mai mare pentru a susține echipa: „Vineri, într-un meci al orgoliilor, avem mare nevoie de sprijinul vostru. Liga Florilor se întoarce la Târgu-Jiu, iar în oraș vine SCM U Craiova. Fiecare succes ne aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivului. Hai la sală! Împreună suntem mai puternici!“, este mesajul transmis de conducerea CSM Târgu Jiu

Biletele pentru partida dintre CSM Târgu Jiu și SCM U Craiova se pot achiziționa online, accesând următorul link.

„Victoria trebuie să ne aparțină“

Gore Albici, antrenorul cu portarul al CSM Târgu Jiu, a spus că Craiova este favorită: „Nu are de ce să fie un meci special, în ciuda faptului că am jucat pentru Craiova și am avut acolo cele mai mari satisfacții. Este un meci important pe care îl tratăm ca atare. Pe hârtie, favorită este Craiova, dar am reușit să întoarcem calculele hârtiei. Credem că victoria trebuie să ne aparțină“.