Victorie categorică pentru echipa de baschet CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a înregistrat, sâmbătă seara, o victorie categorică în fața formației CSM Focșani, scor 103-77. Pe sferturi a fost 19-20, 34-17, 26-19, 24-21. Meciul a contat pentru etapa a 24-a din Liga Națională de Baschet Masculin Getica 95.

Pentru echipa lui Kresimir Basic a fost al 9-lea succes stagional, cu care gruparea gorjeană a urcat pe locul 2 în grupă și și-a asigurat matematic un loc în primele patru din Grupa 11-18. A fost seara lui Arsenije Vuckovic, care a fost cel mai bun marcator al grupării gorjene. Pivotul bosniac a reușit 24 de puncte. De remarcat că în acest meci au reușit să înscrie toți jucătorii echipei noastre.

La capătul unui meci pe care l-a dominat aproape în totalitate, în care oaspeții au contat doar în primul sfert, CSM Târgu Jiu a înregistrat și o premieră. Este pentru prima dată când echipa noastră marchează mai mult de 100 de puncte într-o partidă. Am putea spune din acest puncte de vedere că este un rezultat istoric. Dincolo de acest moment important pentru palmaresul clubului nostru, CSM Târgu Jiu a obținut o victorie extrem de importantă în perspectiva play-out-lui. Echipa pregătită de Kresimir Basic va încheia Grupa 11-18 în primele patru, ceea ce înseamnă că echipa noastră va beneficia de avantajul terenului propriu în play-out.

„Jucătorii au avut o plăcere de a juca împreună“

Antrenorul CSM Târgu Jiu, Kresimir Basic, a spus că victoria este foarte importantă, pentru echipa venea după două înfrângeri: „O victorie foarte importantă pentru noi. Veneam după două înfrângeri consecutive acasă, dar am găsit puterea și motivația de a juca un baschet bun. Trebuie să apreciem faptul că jucătorii au avut o plăcere de a juca împreună astăzi, au plimbat foarte bine mingea. Au fost disciplinați în apărare și au marcat după acțiuni colective în atac. Nu ne-am fi gândit că am fi putut câștiga la o diferență atât de mare. Nu am început grozav și din cauză că echipa era căzută puțin psihic, dar dacă jucăm în continuare cum am jucat astăzi, victoria va veni în mod normal. Este un succes important. Pe final, a fost o echipă formată doar din români, pentru că unii jucători au nevoie de încredere, iar alții trebuie să-și asume responsabilități când sunt în teren. Când simt că sunt parte integrantă, este mai ușor și pentru antrenor”.