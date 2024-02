Victorie importantă obținută de echipa de handbal CSM Târgu Jiu

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a înregistrat, joi seară, pe propriul teren, o victorie extrem de importantă în lupta pentru evitarea locurilor de baraj. Echipa noastră a reușit să învingă Corona Brașov, scor 27-24, la pauză 15-10. Partida a contat pentru etapa a 17-a din Liga Florilor Mol.

După această victorie, CSM Târgu Jiu a urcat pe locul 10 în clasament. A fost un meci în care internaționala angoleză, Helena Paulo Gilda, și-a făcut debutul pentru CSM Târgu Jiu, Maria Gavrilă a fost cea mai bună marcatoare a grupării gorjene, cu 7 goluri, iar Ekaterina Dzhukvea a fost imperială în poarta echipei noastre.

Peste 800 de spectatori au luat cu asalt Sala Sporturilor pentru a fi alături de handbalistele noastre, iar suportul publicului a fost unul absolut incredibil, care a purtat echipa spre victorie. Fetele lui Liviu Andrieș au răspuns cu un joc senzațional, mai ales în prima repriză. Cu Ekaterina Dzhukeva, imperială în poartă, CSM Târgu Jiu a dominat categoric prima repriză, când a condus și la 8 goluri pe tabelă. Jocul s-a mai echilibrat în partea secundă, dar tot cu CSM Târgu Jiu la cârma jocului, care o obținut o victorie extrem de importantă, care va cântări enorm în lupta pentru evitarea barajului.

Corona Brașov a pus probleme doar în primele minute ale partidei. Echipa oaspete a fost cea care a deschis seria golurilor din această confruntare, dar Florența Ilie a venit imediat cu replica pentru 1-1. Brașovul s-a distanțat la două goluri, scor 1-3, dar gorjencele și-au revenit imediat și au egalat situația prin Ana Ciolan și Maria Gavrilă, scor 3-3.

Liviu Andrieș: „Ne-au ieșit toate combinațiile pe care le am făcut“

Liviu Andrieș, antrenorul CSM Târgu Jiu, a spus că meciul a fost pregătit bine și jucătoarele au fost conectate la importanța meciului: „Îmi doresc ca echipa antrenată de mine să arate cum a arătat în prima repriză de acum încolo, pentru că am avut o primă repriză, zic eu, de un nivel foarte ridicat, chiar dacă repriza a doua adversarul s-a apropiat la două-trei goluri.

Experiența europeană și-a spus cuvântul. Am avut determinare, am avut momente bune, am pregătit bine meciul, pentru că știam că fac această apărare avansată în momentele grele. Ne-au ieșit toate combinațiile pe care le am făcut. Asta denotă că fetele au fost capacitate și prezente pentru acest meci deosebit de important pentru noi”.

Liviu Andrieș a vorbit și despre noua achiziție a CSM Târgu Jiu, angoleza Helena Paulo Gilda. La debutul său pentru gruparea gorjeană, handbalista din Angola s-a mișcat foarte bine și a contribuit cu 4 goluri la victoria echipei noastre: „S-a văzut că Helena Paulo are calitate. Din păcate, mai sunt probleme de comunicare, pentru că vorbește doar portugheza, va avea nevoie de foarte multe antrenamente. Este pentru prima oară când părăsește țara natală, Angola. Este primul meci într-o țară străină pentru ea, la echipa de club, și sper ca aportul ei să fie un plus pentru echipa noastră, pentru că zic eu că avem nevoie”.

Fără îndoială, cel mai bun om de pe teren a fost Ekaterina Dzhukeva, care a închis realmente poarta. Liviu Andrieș a vorbit la conferința de presă despre contribuția enormă pe care portarul CSM Târgu Jiu a avut-o la câștigarea acestui meci, dar și la performanțele CSM Târgu Jiu de când aceasta a semnat cu gruparea gorjeană: „Mai are rost să mai discutăm despre Dzhukeva? Jos pălăria! Este o fată nemaipomenită din toate punctele de vedere, chiar dacă, într-adevăr, trăirile ei sunt la cote ridicate. A fost un transfer reușit, care ne-a dus la toate performanțele pe care le-am avut la Târgu-Jiu. Nu trebuie să luăm nici meritul celorlalte, fiecare are meritul ei, dar e clar, Kati are un loc aparte și cred că toată lumea din Târgu Jiu, toți iubitorii de handbal care au venit la meciurile noastre și-au dat seama ce mare portar este”.