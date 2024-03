Victorie mare obținută de echipa de handbal CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a înregistrat o victorie extrem de importantă în etapa a 19-a din Liga Florilor Mol, care a reușit să se impună, vineri, 15 martie, pe teren propriu, în fața formației SCM U Craiova, scor 31-28.

Cu această victorie, CSM Târgu Jiu a urcat pe locul 9 în clasament.

În fața a peste 800 de suporteri gorjeni, echipa noastră a obținut o victorie de senzație. Meciul a fost unul de un nivel foarte ridicat, trăit la cote maxime, atât în teren, cât și în tribune. La capătul unei confruntări intense, în care fetele lui Liviu Andrieș au jucat cu ambiție, determinare și în care au dat dovadă de multă maturitate, semn că experiența acumulată în meciurile europene a început să dea roade, CSM Târgu Jiu a reușit să-și treacă în cont o victorie extrem de importantă în lupta pentru ocuparea unui loc cât mai bun în Liga Florilor la finele acestui sezon.

Prima repriză a fost destul de echilibrată, însă CSM Târgu Jiu a fost echipa care a avut mai mereu inițiativa, a dictat ritmul meciului și a condus în cea mai mare parte pe tabela de marcaj. De partea cealaltă, Craiova a condus doar în două rânduri pe tabelă, în debutul meciului, de fiecare dată la doar un gol, în timp ce gorjencele au condus și la 3 goluri. Craiova a încercat din răsputeri să țină aproape și a reușit să egaleze în extremis, la ultima fază a primei reprize, cu un gol norocos, ușor deviat de apărarea noastră. Astfel, la pauză cele două echipe au intrat la egalitate la vestiare, scor 17-17.

Fetele lui Liviu Andrieș au venit parcă și mai motivate de la vestiare, au pus stăpânire pe joc și s-au distanțat, din nou, la trei goluri pe tabelă. Craiova a avut câteva tentative de a reveni, dar s-a lovit de fiecare dată apărarea gorjeană, care a funcționat la parametri foarte buni în această confruntare. CSM Târgu Jiu a gestionat excelent ultimele secvențe ale partidei, semn că echipa a crescut foarte mult la capitolul maturitate. A fost o partidă cu o încărcătură aparte, o partidă a ambițiilor și orgoliilor, pe care CSM Târgu Jiu a reușit să o câștige în stil de mare echipă.

„O victorie care ne dă moral pentru ceea ce urmează“

Liviu Andrieș, antrenorul echipei CSM Târgu Jiu, a spus că „Atât fetele au trăit la cote maxime, cât și publicul care le-a susținut. Le mulțumim pe această cale că au fost alături de noi. Într-adevăr e o victorie mare, o victorie care ne dă moral pentru ceea ce urmează. Mai avem trei finale pe teren propriu pentru campionat și sper eu ca acest lucru să se concretizeze, iar la final să ne bucurăm și să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne în Liga Florilor. E clar că experiența acumulată în cupele europene a avut un cuvânt greu de spus în ceea ce înseamnă exprimarea noastră în teren, ceea ce înseamnă unitatea grupului. Și cred că, chiar dacă nu am reușit un lucru măreț în această cupă europeană, a fost o mare premieră pentru noi că am fost acolo. Cred că se vede la aceste meciuri câștigul pe care l-am avut în urma acestei competiții. Toate fetele care au jucat astăzi au făcut-o la un nivel destul de ridicat. Am încercat să rotim linia de 9 metri, să le dăm minute la toate ca să fie cât mai proaspete pentru acest final de joc”.