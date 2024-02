Victorie spectaculoasă obținută de CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a înregistrat a treia victorie consecutivă în Grupa 11-18, după ce a câștigat confruntarea cu CS Vâlcea, scor 95-91. Pe sferturi a fost 23-27, 30-25, 19-17, 23-22. Partida a contat pentru etapa a 21-a din Liga Națională de Bascht Masculin Getica 95.

Cei care au ales să vină la meci nu au avut ce regreta. Aproape 800 de spectatori au asistat la o partidă excepțională, la care au contribuit din plin cele două formații. Spectacolul din teren a fost completat de suporterii gorjenii, care au creat o atmosferă de senzație, dar și de galeria echipei din Vâlcea. La capătul unui meci cu numeroase răsturnări de situație, cu reușite spectaculoase și cu un final de infarct, baschetbaliștii lui Kresimir Basic s-au impus cu 95-91. Bschetbaliștii CSM Târgu Jiu s-au impus în 3 din cele 4 secvențe ale meciului. Vâlcenii și-au adjudecat doar sfertul de debut. Gorjenii au trecut în avantaj în sfertul doi, dar s-au văzut egalați în ultima parte a meciului. Mai mult, vâlcenii au trecut în avantaj, 88-91, cu doar câteva secunde înainte de finalul meciului. Cel care avea să schimbe soarta meciului a fost Dimitrius Underwood. Cu 15 secunde înainte de finalul meciului, americanul și-a asumat o aruncare de 3 puncte. Aruncarea lui Dimitrius și a găsit ținta, iar atmosfera din Sala Sporturilor a atins cote maxime. Dimitrius Underwood, care a și fost faultat pe aruncarea de 3 puncte, a înscris pentru 92-91. S-a terminat 95-91 și CSM Târgu Jiu a ajuns la a 8-a victorie din acest sezon. Gruparea gorjeană se menține pe locul 2 în Grupa 11-18.

Dimitrius Underwood a fost eroul grupării gorjene. Americanul a reușit 22 de puncte, fiind cel mai bun marcator al echipei noastre. Underwood a fost și la capătul fazei care a schimbat soarta meciului. A marcat un coș de 3 puncte cu fault și a înclinat balanța în dreptul CSM Târgu Jiu.

Kresimir Basic: „Am avut un pic de noroc“

Antrenorul Kresimir Basic a declarat la conferința de presă că apărarea din repriza secundă, mentalitatea de a lupta până la capăt, sprijinul publicului, dar și acțiunea lui Dimitrius Underwood au înclinat balanța în favoarea echipei din Târgu Jiu: „Este victoria jucătorilor, pentru că au crezut în șansa lor până la capăt și au muncit pentru această victorie. Este mentalitatea noastră să nu cedăm până la final și asta s-a întâmplat și astăzi. Este vorba de mentalitate. Am câștigat câteva meciuri pe final, dar astăzi am avut alături de noi un public minunat, care ne-a împins de la spate spre victorie. Sperăm să ne susțină în continuare în meciurile rămase. Apărarea noastră colectivă a fost mai bună astăzi, în special în partea a doua. Am avut un pic de noroc și la acea aruncare din fault a lui Underwood, dar uneori primești ceea ce cauți, iar noi am rămas în meci, nu am cedat și asta ne-a împins spre victorie astăzi”.