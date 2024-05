Au fost semnate primele trei contracte cu investitori pentru Parcul Industrial Bălești

Trei contracte au fost semnate cu investitori care vor deschide diferite activități în Parcul Industrial Gorj de la Bălești.

Primarul localității Bălești, Mădălin Ungureanu, a spus că au fost semnate contractele de superficie: „Avem o veste extraordinar de frumoasă. Am semnat trei contracte de superficie cu trei mari investitori. Nu aș dori să le dau numele pentru că acest lucru ar trebui să-l facă nimeni altul decât președintele Consiliului Județean Gorj, deoarece apanajul cel mai mare este al domniei sale. Împreună cu noi, Consiliul Local și Primăria Bălești, am reușit și o să reușim să aducem în comuna Bălești o serie de investitori și să creăm peste 150 de locuri de muncă în prima fază. Am semnat contracte de superficie cu cei trei investitori și cu Parcul Industrial Gorj“.

Firmele vor beneficia de finanțări prin Planul de Tranziție Justă

Primarul Ungureanu a precizat că investițiile vor fi realizate într-un termen de un an și jumătate și aproape toate firmele care vor demara diferite activități vor beneficia de finanțare prin Programul de Tranziție Justă: „Termenul de implementare este de la șase luni la un an de zile. Mare parte a investitorilor care au venit sunt pe programul Fondul de Tranziție Justă. Au un punctaj mare și nu se pune problema să nu acceadă fondurile respective.

La sfârșitul acestui an vor fi primele locuri de muncă în Parcul Industrial de la Bălești, iar restul, cele mai multe, anul viitor“, a precizat Mădălin Ungureanu la Radio Infinit.