Concursuri pentru angajarea de medici la Ambulanța Gorj, fără candidați

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj se confruntă, de mai mulți ani de zile, cu un deficit de medici. Problema este că, în ultimul timp, se scot posturi la concurs și nu se prezintă nimeni.

11 medici sunt angajați la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, dintre care doar cinci fac parte din echipajele care se deplasează la cazurile grave, pentru că ceilalți trebuie să asigure permanența în dispecerat, așa că în anumite zile, mai ales în perioada de vară, în județul Gorj nu există echipaj de ambulanță cu medic. „Din păcate, din cauza numărului mic de medici care fac parte din echipaje, atunci când apar concedii medicale sau concedii de odihnă, turele nu sunt acoperite, situație care se întâmplă în special pe perioada de vară. Din cei cinci medici pe care-i avem, unul este cu contractul suspendat și mai face o singură tură pe lună, pentru că a preferat să plece la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență“, a spus Tiberiu Tătaru, managerul Ambulanței Gorj.

Criză de candidați

Ambulanța a organizat, recent, un concurs pentru ocuparea a patru posturi de medici, însă nu s-a prezentat nimeni. „Acum este în derulare un concurs pentru ocuparea postului de medic, dar nu vine nimeni. Am avut scoase la concurs, recent, patru posturi cu normă întreagă și două jumătăți și nu a venit nimeni. Nici măcar de la Chișinău nu am reușit să aducem. Va merge acolo directorul medical pentru a face diferite oferte studenților la medicină în an terminal“, a mai adăugat Tiberiu Tătaru.

„Trebuie să se umble la numărul de medici rezidenți cu specialitate de urgențe“

Managerii de servicii de ambulanță au făcut o serie de solicitări Ministerului Sănătății, pentru găsirea de soluții în vederea creșterii numărului de medici de urgență: „Am discutat cu domnul ministrul Rafila și cu toți secretarii de stat de mai multe ori și soluția cred că este la nivel de legislație, pentru că salarizarea este aceeași sau chiar mai bună la Unitățile de Primiri Urgențe și acolo medicul nu este obligat să stea în mașină toată ziua, astfel că e firesc să aleagă să lucreze la UPU. Din acest motiv, am solicitat Ministerului Sănătății o regândire a sistemului, fie prin creșterea salariilor sau prin găsirea unor alte criterii care să-i determine pe medici să vină către serviciile de ambulanță. Una dintre strategiile de lucru introdusă de curând, în urma insistențelor noastre, ale managerilor din țară, a fost aceea că trebuie să se umble la numărul de medici rezidenți cu specialitate de urgențe, astfel încât să fie medici suficienți ca să acopere nevoile ambulanței, cât și a unităților de primiri urgențe“, a mai declarat Tiberiu Tătaru.