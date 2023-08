Exercițiu de salvare pe timp de noapte lângă Peștera Muierii

Salvamontiștii gorjeni vor organiza un exercițiu spectaculos de salvare montană la Baia de Fier, la care sunt așteptați și spectatori. Acțiunea va avea loc pe data de 19 august, în apropierea Peșterii Muierii.

„O să facem un exercițiu de salvare din mari pereți și din trasee de via ferrata, pe timp de noapte. La Baia de Fier este cea mai mare concentrație de via ferrata din România. Via ferrata sunt acele amenajări pe cabluri și scări, iar oameni ajung mult mai ușor pe în vârf. Merg ca pe o scară. În țară sunt 45 de trasee de viara ferrata, iar peste 20 sunt în Gorj. Am avut intervenții la persoane epuizate pe astfel de trasee. Cheile Galbenului sunt iluminate ornamental pe timp de noapte. Mulți oameni merg noaptea și se cațără pe ele, pentru că este extraordinar de plăcut. Atunci, ne-am gândit cum trebuie să intervenim pe timp de noapte“, a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj.

Vor fi folosite drone și camere cu termoviziune

Acțiunea va putea fi văzută pe un ecran de dimensiuni mari. „Vom avea un comandament de la bază, care să coordoneze acțiunea. Vom folosi lunete, binocluri cu termoviziune. Vom avea și drone în aer cu proiector, care să lumineze diferite locuri. Vom face anumite teste, să vedem cu ce se observă mai bine. Vom face pentru public exercițiul de salvare pe timp de zi. Îi invităm pe toți la această acțiune. Vom amenaja și o expoziție cu dotările pe care le folosim în acțiunile de salvare. Vom face transmisii live din dronă pe un ecran“, a precizat Sabin Cornoiu.