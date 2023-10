Ce asociații de proprietari au fost notificate de Aparegio Gorj

În data de 04.10.2023 au fost notificate, pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența), de către Aparegio Gorj, următoarele Asociații din Municipiul Târgu Jiu:As. 205, As. 175, As.4ANL, As. 25, As. 79, As. 8ANL, As. 12 ANL, As. 19, As.75, As. 106, As. 10 ANL, As.124,As.126, As. 168 si As.172.

Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează:

-16.10.2023 Asociatiile: As. 205, As. 175, As.4ANL, As. 25, As. 79

-17.10. 2023 Asociatiile: As. 8 ANL, As. 12 ANL, As. 19, As.75, As. 106

-18.10.2023 Asociatiile : As. 10 ANL, As.124,As.126, As. 168 si As.172.