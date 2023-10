Mesaj pentru senatorul Iordache: „Lăsați teatrul și puneți mâna pe treabă”

Teatrul senatorului Ion Iordache, demascat de un fost coleg de partid. Adrian Dăianu îi amintește liberalului că teatrul jucat în live-urile de pe net nu are efect în teritoriu. Problemele Gorjului, semnalate în video-urile făcute de parlamentar, se rezolvă cu implicare și sprijin de la centru, potrivit lui Dăianu. Liderul PSD Târgu Jiu îi amintește lui Iordache cum deciziile lui, cu privire la promovarea unor oameni fără experiență în funcții cheie, a afectat anumite segmente de activitate din Gorj.

„Am trăit să o văd și pe asta! Nu pot spune că am o mare experiență politică, dar nici nu îmi imaginam că se va degrada clasa politică într-un asemenea hal. Să văd un senator, Ion Iordache, cum face filmări în Parlamentul României și cere înființarea de grupuri de lucru la Gorj, care să rezolve problema hidrocentralelor nefinalizate și a închiderii Complexului Energetic Oltenia, este de noaptea minții!!

Domnule Iordache, aflați că deciziile legate de aceste probleme se iau la București, nu la Gorj! Aflați că aceste probleme se rezolvă cu implicarea factorului politic la Ministerul Mediului și la Ministerul Energiei, nu la Gorj! Prin urmare, dacă doriți cu adevărat să vă implicați, lăsați teatrul și puneți mâna pe treabă – cum vă place să vă lăudați – și formați împreună cu colegii parlamentari grupuri de lucru acolo, în capitală, unde sunt factorii decidenți, acolo unde este soluția problemei. Gluma cu grupul de lucru de la Gorj ați mai lansat-o și acum 3 ani, cu rezultatul cunoscut: ZERO. Nu știați că nu mai pleacă nimeni după fente demagogice? Oamenii caută acum rezultate, nu promisiuni”, îi transmite liderul PSD Târgu Jiu, Adrian Dăianu.

Dăianu îl contrazice pe Iordache pe tema investițiilor ce vizează hirocentralele de pe Jiu. Expert în hidro, Adrian Dăianu îi explică liberalului, expert în video pe TikTok, de ce e nevoie de implicare în realizarea acestor proiecte.

„Am muncit mulți ani în cadrul Hidroelectrica și vă asigur că problema proiectelor abandonate de pe râul Jiu nu se poate rezolva doar de companie în sine. Avem nevoie de legi aplicate și de derogări pe alocuri. Problemele de mediu invocate nu sunt încă depășite, încă se lucrează la ele și va mai dura, pentru că apar piedici la fiecare pas pe care Hidroelectrica îl face în a obține avizele de mediu. Deci nu mai mințiți oamenii că totul este roz și că aveți vreun merit, pentru că nu vă crede nimeni. Chiar dacă ar porni lucrările astăzi, echipamentele de acolo au nevoie de revizii temeinice după anii de zile în care au stat la conservare. Dar este un subiect vast și complicat, vi l-am mai explicat acum trei ani – degeaba…”, a mai transmis social-democratul.

În privința situației CE Oltenia, liberalii au o vină prin promovarea în funcții cheie a unor personaje care nu au experiență necesară, spune Dăianu.

„Legat de CEO, am fost câteva luni în Consiliul de Supraveghere și am văzut pe viu că nici Complexul nu se poate salva singur, cu atât mai puțin când sunt promovați tot felul de nonvalori. Ați uitat că ați insistat până în pânzele albe să vă promovăm omul în Directorat? Da, da, la Costică Popescu mă refer. Mă felicit și acum că nu am fost de acord cu această prostie, am preferat să demisionez decât să susțin pe această funcție un om total depășit de situație.

Dumneavoastră ați fost votat de cetățeni să mergeți în Parlament să faceți legi, cu ajutorul cărora să deblocăm problemele cu care ne confruntăm. Repet: rezolvarea acestui tip de probleme nu se găsește în Gorj! Aici nu avem ministere, aici nu avem factori finali de decizie. Poate cunoașteți aceste aspecte, dar preferați promovarea unor inepții doar sperând că atrageți electorat, dar în același timp vă îndepărtați de soluție, soluție pe care nu o găsiți decât la București. În Gorj există obiectivele energetice, dar toate la pachet pot fi încadrate la capitolul efecte.

De bun simț ar fi să vă schimbați atitudinea, sau să o mențineți, dar schimbați traiectoria: invitați toți colegii parlamentari, dar la Ministerul Mediului și la Ministerul Energiei. Acolo se pot lua decizii, de acolo se poate renegocia și cu Comisia Europeană dacă se poate face ceva la modul real, pentru că doar din zona aceea pot veni soluții. Restul, grupuri de lucru la Gorj sau alte șarade intră în zona penibilului. Este ca acum 3 ani când am discutat și a rămas că ne reauzim, dar din păcate, nu ne-am mai reauzit chiar deloc. Dezinteres total din partea dumneavoastră. Și culmea, acum, veniți cu exact aceeași strategie reîmpachetată și încercați doar să distrageți atenția și să manipulați oameni. Jenant și mă abțin în a mai continua”, a mai transmis Dăianu.