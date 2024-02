Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, învinsă din nou în Cupa EHF

CSM Târgu Jiu a pierdut sâmbătă, 3 februarie, partida disputată contra norvegiencelor de la Sola HK, scor 21-31, la pauză 9-18. Maria Alexandra Gavrilă a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 5 goluri. Meciul a contat pentru etapa a 4-a din Grupa D EHF European League Woman, sezonul 2023-2024, competiție în care reprezentantele Gorjului au pierdut toate meciurile, până în prezent.

Handbalistele lui Liviu Andrieș au intrat bine în meci. Spre bucuria spectatorilor prezenți, startul partidei le-a găsit în atac, după ce și-au învățat lecția, după debutul slab din Norvegia. De data aceasta, CSM Târgu Jiu a fost echipa care a deschis seria golurilor, însă echipa oaspete a reușit rapid să preia conducerea și să nu o mai cedeze până la final.

În a doua parte a primei reprize, handbalistele noastre au avut câteva minute senzaționale, cu 4 goluri consecutive. Andreea Mihart, Maria Gavrilă și Ira Zinatullina au marcat rând pe rând, pentru 9-10, moment în care antrenorul oaspeților a cerut time-out. Din păcate, la reluarea partidei, ceva s-a rupt în jocul echipei noastre. Sola a dominat finalul primei părți și a reușit să intre la cabine cu o diferență care s-a dovedit decisivă în stabilirea echipei câștigătoare.

„Probabil că emoțiile și calitatea adversarilor din această grupă ne-au copleșit“

CSM Târgu Jiu a pierdut toate meciurile disputate până acum în cupa EHF. Totuși, Liviu Andrieș le-a cerut suporterilor gorjeni să fie îngăduitori cu echipa sa, care a reușit într-un timp foarte scurt să ajungă la performanța de a juca în grupele unei competiții europene. Antrenorul Liviu Andrieș speră ca fetele sale să treacă repede peste acest impas, pentru că urmează o confruntare extrem de importantă în Liga Florilor, cu Știința București, partidă care va avea loc miercuri, 7 februarie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu: „Momentele cheie au fost ultimele 10 minute din prima repriză. Maria Gavrilă a obosit și am vrut să o odihnim și nu am mai găsit soluții în atac. Am primit 5 goluri pe contraatac direct, ceea ce este foarte greu să remontezi. Efectiv le-am făcut cadouri. Șuturi în blocaj, contraatac și gol, pase greșite, contraatac-gol, și cine făcea aceste contraatacuri, Camilla Herrem, campioană mondială, olimpică, la aproape 40 de ani, efectiv alerga de parcă avea 15 ani. Viteza unei echipe o dă calitatea individuală și e clar că orice echipă care are viteză, înseamnă că are și calitate individuală. Ele vin dintr-un handbal nordic, acolo unde fetele sunt crescute de mici pe acest stil de joc și le convine să joace cu echipele din est, pentru că spuneau ei, echipele din est nu sunt pregătite la nivelul la care să facă repliere în momentul în care pierd mingea. Știam ce competiție este, știam ce adversari avem. Din păcate, probabil că emoțiile și calitatea adversarilor din această grupă ne-au copleșit și ne-au făcut să avem acest standard de 10 goluri diferență. Ceea ce facem noi acum este un bonus. Nimeni nu se aștepta să ajungem aici, nici noi nu ne așteptam. Sper ca toată lumea să ne înțeleagă, să nu ne facă o analiză destul de drastică, pentru că până la urmă este o mare performanță că am ajuns aici și am adus asemenea echipe și asmenea jucătoare la Târgu Jiu. E complicată treabă, e destul de delicată, pentru că atârnă efectiv greu în moralul lor. Sper să trecem peste aceste momente. Chiar la final de meci am vorbit cu ele și le-am spus că trebuie să uităm acest meci și să ne concentrăm pentru miercuri. Ne așteaptă săptămâna viitoare, miercuri, un meci extrem de important pentru noi, pe care suntem obligați să-l câștigăm ”.