Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, la prima victorie din acest sezon al Ligii Florilor

CSM Târgu Jiu a obținut sâmbătă, 9 septembrie, prima victorie din noua stagiune a Ligii Florilor. Echipa pregătită de Liviu Andrieș și Andrei Enache s-a impus, în deplasare, pe terenul echipei Știința București, scor 24-23, la pauză 16-16.

Jocul a fost extrem de echilibrat în Sala Agronomia din București, mai ales în prima repriză terminată la egalitate. Meciul a fost pe muchie de cuțit, iar jucătoarele noastre au avut parte de o rezistență îndârjită din partea echipei gazdă. Angela Pușcaș a revenit la echipă, după ce a scăpat de unele probleme medicale, în schimb a lipsit Teodora Popescu, accidentată. A fost un meci cu numeroase răsturnări de situație pe tabela de marcaj, cu o primă repriză terminată la egalitate și cu o repriză secundă săracă în goluri, dar cu un final tensionat. CSM Târgu Jiu conducea cu 21-23 după golul marcat de Simone Bohme. Știința s-a apropiat la un gol, scor 22-23, dar Angela Pușcaș a reușit să înscrie un gol ce s-a dovedit a fi decisiv în obținerea victoriei. Un moment dificil a fost cu 3 minute înainte de finalul meciului, când CSM Târgu Jiu a avut două jucătoare eliminate, dar portarul nostru a făcut minuni și am scăpat cu bine din această situație. Am avut atacul, însă nu am reușit să valorificăm, iar echipa oaspete a reușit să marcheze. CSM Târgu Jiu a pierdut atacul după o greșeală, iar echipa gazdă a avut câteva secunde să marcheze, dar am reușit să blocăm și meciul s-a terminat.

Andreea Chiricuță și Ana Ciolan au fost cele mai bune marcatoare ale echipei din Târgu Jiu, fiecare cu câte 6 goluri marcate.

Liviu Andrieș, antrenorul CSM Târgu Jiu, a spus că jocul echipei nu a fost cel pe care și-l dorea, dar importante sunt cele 3 puncte câștigate: „Evoluția noastră a fost slabă spre mediocră, dar, până la urmă ne bucurăm de victorie și de cele trei puncte“.