Prima victorie reușită în anul 2024 de echipa de handbal CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a reușit, pe teren propriu, o victorie extrem de importantă în fața echipei Știința București, scor 27-22, la pauză 12-11. Pentru echipa pregătită de Liviu Andrieș a fost cea de-a 5-a victorie din acest sezon și prima din acest an pe teren propriu.

Ana Cătălina Ciolan a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu. Pivotul echipei noastre a reușit 7 goluri. După această victorie, CSM Târgu Jiu a urcat pe locul 10 în Liga Florilor.

Cu 800 de spectatori veniți la sală să susțină echipa, CSM Târgu Jiu a înregistrat o victorie extrem de importantă în lupta pentru menținere în Liga Florilor. Un succes vital, de moral, un prim pas pentru a scoate echipa din zona fierbinte a clasamentului. Prima repriză a fost una destul de echilibrată, deși gruparea gorjeană a avut și +5 pe tabelă, scor 10-5, dar arțăgoasa echipă bucureșteană a găsit soluții pentru a rămâne aproape pe tabelă. Astfel, CSM Târgu Jiu a intrat la vestiare cu un avantaj minim, scor 12-11.

În debutul reprizei secunde, echipa oaspete a reușit să egaleze situația pe tabelă, scor 13-13, dar echilibrul a durat foarte puțin. Fetele lui Liviu Andrieș și-au revenit rapid. Ajutate de publicul din sală, care a înțeles că echipa are nevoie de susținere în această perioadă cu jocuri din trei în trei zile, oltencele au pus stăpânire pe joc și s-au distanțat treptat pe tabelă, scor 22-17, în minutul 49, și 24-17, în minutul 54. S-a terminat 27-22 pentru CSM Târgu Jiu, care și-a trecut în cont a 5-a victorie stagională și primul succes din acest an, de pe teren propriu. Gorjencele pot pleca acum mult mai liniștite spre Spania, unde la finalul săptămânii au returul din EHF, contra Costa del Sol Malaga.

„Este o luptă acerbă“

Liviu Andrieș, antrenor CSM Târgu Jiu, a spus că lupta din acest sezon pentru evitarea barajului va fi mai dificilă față de sezonul trecut: „E clar că încrederea, în urma acestor repetate înfrângeri, suferă, dar pentru noi, cel mai mult, au contat cele trei puncte pe care le-am obținut. Acum, ne putem uita în clasament, am urcat pe locul 10, un loc pe care trebuie să-l obținem la finalul campionatului. Am trecut un prim examen, mai avem încă cinci examene, cu echipe pe care trebuie să le batem acasă, să acumulăm puncte, pentru că anul trecut, cu 25 de puncte, am reușit să evităm barajul. Anul acesta, probabil, nici cu 28 s-ar putea să nu evităm barajul. Deci, este o luptă acerbă pentru acele locuri. E clar că, privind jocul de astăzi, nu prea suntem încrezători, dar sunt convins că că victoriile ne vor încărca pozitiv, iar evoluțiile și prestațiile noastre în următoarele jocuri vor fi din ce în ce mai bune. Părțile bune? Am luat 22 de goluri, n-am luat foarte multe. Apărarea și cam atât”.