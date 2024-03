Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut la mare luptă meciul cu SCM U Craiova

CSM Târgu Jiu a pierdut, sâmbătă seară, la mare luptă, confruntarea cu SCM U Craiova, scor 67-71, într-un meci care a contat pentru etapa a 22-a din Liga Națională de Baschet Masculin Getica 95.

Seria victoriilor echipei din Târgu Jiu a fost oprită de SCM U Craiova, care a reușit să se impună la Târgu Jiu. Deși Craiova a condus pe tabelă în cea mai mare parte a meciului, confruntarea a fost una destul de echilibrată. Cele două echipe și-au împărțit perioadele de dominare. Oaspeții s-au impus în sfertul de debut al meciului, dar și în sfertul trei, în timp ce baschetbaliștii gorjeni s-au impus în sfertul 2, dar și în ultimul sfert, în încercarea de a răsturna scorul pe tabelă. Gorjenii au fost foarte aproape de acest lucru, doar ghinionul, cu 3 mingi ”in and out” pe aruncări de 3 puncte, a făcut ca balanța să încline în favoarea echipei din Bănie. Pe sferturi, scorul a fost 12-18, 20-19, 17-21, 18-13. CSM Târgu Jiu rămâne pe locul 2 în Grupa 11-18, la egalitate de puncte cu SCM Timișoara și SCM U Craiova, toate cu 18 puncte.

Dimitrius Underwood, cel mai bun marcator

Cel mai bun marcator al grupării gorjene a fost Dimitrius Underwood. Americanul a reușit 15 puncte, 9 recuperări și 6 pase decisive. A fost urmat de Ethan Wright, cu 14 puncte, 3 recuperări și o pasă decisivă. Tot cu 14 puncte a terminat meciul și bosniacul Milan Luzaic, care a mai avut o recuperare și o pasă decisivă. Pivotul bosniac Arsenije Vuckovic a totalizat 10 puncte, 5 recuperări și un asist. Americanul Jalen Dupree a terminat meciul cu 9 puncte și 6 recuperări. Camil Berculescu a încheiat meciul cu 3 puncte, 2 recuperări și un asist. David Antonescu, la debutul său pentru CSM Târgu Jiu în Liga Națională, a reușit 2 puncte și o recuperare în cele 15 minute petrecute pe parchet.

„Nu am fost suficient de agresivi”

Antrenorul Kresimir Basic a explicat imediat după meci care au fost cauzele înfrângerii: „Noi nu ne-am făcut jocul pe care trebuie să-l facem, cu care suntem obișnuiți. I-am lăsat să impună ritmul și asta se întâmplă când nu îți impui tu stilul de joc. Apărarea a fost ok, deși am nemulțumiri și acolo, dar circulația mingii a fost problema noastră principală. Nu am împins așa cum ar fi trebuit în atac. Nu pauza a fost motivul pentru care nu am început partida agresiv. Ca orice echipă, avem și căderi, noi am avut o cădere astăzi. Numărul mic de puncte înscrise a fost una dintre cauzele înfrângerii. Nu putem spune că am avut o seară atât de rea din punct de vedere al aruncărilor și ei au ratat multe aruncări deschise. Ca să poți să marchezi unele aruncări deschise, trebuie să meriți acest lucru, să muncești pentru ele, iar astăzi nu am fost suficient de agresivi”.